Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 30 серпня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 583 особи;

◾️ летальних випадків – 18;

◾️ одужало – 291 особа.



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 9 617 осіб,

◾️ методом ІФА – 1 650 осіб,

◾️ експрес-тестами – 7 391 особа.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 284 940 осіб;

◾️ одужало – 2 206 683 особи;

◾️ летальних випадків – 53 738;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 958 965.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 148 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 43 випадки;

Запорізька область – 35 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 29 серпня 2021 року в Україні зафіксували 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 55, медпрацівників – 6).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 30 серпня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 583 особи;◾️ летальних випадків – 18;◾️ одужало – 291 особа.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 9 617 осіб,◾️ методом ІФА – 1 650 осіб,◾️ експрес-тестами – 7 391 особа.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 284 940 осіб;◾️ одужало – 2 206 683 особи;◾️ летальних випадків – 53 738;◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 958 965.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 148 випадків;Вінницька область – 32 випадки;Волинська область – 15 випадків;Дніпропетровська область – 72 випадки;Донецька область – 8 випадків;Житомирська область – 43 випадки;Запорізька область – 35 випадків;Івано-Франківська область – 7 випадків;Київська область – 26 випадків;Кіровоградська область – 14 випадків;Луганська область – 23 випадки;Львівська область – 36 випадків;Миколаївська область – 25 випадків;Одеська область – 49 випадків;Полтавська область – 5 випадків;Рівненська область – 4 випадки;Сумська область – 13 випадків;Тернопільська область – 48 випадків;Харківська область – 38 випадків;Херсонська область – 18 випадків;Хмельницька область – 5 випадків;Черкаська область – 1 випадок;Чернівецька область – 74 випадки;Чернігівська область – 10 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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