Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:54
За добу 29 серпня 2021 року в Україні зафіксували 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 55, медпрацівників – 6).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 30 серпня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 583 особи;
◾️ летальних випадків – 18;
◾️ одужало – 291 особа.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 9 617 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 650 осіб,
◾️ експрес-тестами – 7 391 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 284 940 осіб;
◾️ одужало – 2 206 683 особи;
◾️ летальних випадків – 53 738;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 958 965.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 148 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 15 випадків;
Дніпропетровська область – 72 випадки;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 43 випадки;
Запорізька область – 35 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 26 випадків;
Кіровоградська область – 14 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 36 випадків;
Миколаївська область – 25 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 13 випадків;
Тернопільська область – 48 випадків;
Харківська область – 38 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 74 випадки;
Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 30 серпня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 583 особи;
◾️ летальних випадків – 18;
◾️ одужало – 291 особа.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 9 617 осіб,
◾️ методом ІФА – 1 650 осіб,
◾️ експрес-тестами – 7 391 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 284 940 осіб;
◾️ одужало – 2 206 683 особи;
◾️ летальних випадків – 53 738;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 958 965.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 148 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 15 випадків;
Дніпропетровська область – 72 випадки;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 43 випадки;
Запорізька область – 35 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 26 випадків;
Кіровоградська область – 14 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 36 випадків;
Миколаївська область – 25 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 13 випадків;
Тернопільська область – 48 випадків;
Харківська область – 38 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 74 випадки;
Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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