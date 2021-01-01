В Україні за добу – майже 2500 нових випадків коронавірусу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 2 вересня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 787 осіб;

◾️ летальних випадків – 44;

◾️ одужало – 889 осіб.



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 23 522 особи,

◾️ методом ІФА – 7 954 особи,

◾️ експрес-тестами – 22 239 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 290 848 осіб;

◾️ одужало – 2 209 754 особи;

◾️ летальних випадків – 53 877;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 01 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 2 вересня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 787 осіб;◾️ летальних випадків – 44;◾️ одужало – 889 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 23 522 особи,◾️ методом ІФА – 7 954 особи,◾️ експрес-тестами – 22 239 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 290 848 осіб;◾️ одужало – 2 209 754 особи;◾️ летальних випадків – 53 877;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 309 випадків;Вінницька область – 86 випадків;Волинська область – 45 випадків;Дніпропетровська область – 117 випадків;Донецька область – 100 випадків;Житомирська область – 77 випадків;Закарпатська область – 21 випадок;Запорізька область – 66 випадків;Івано-Франківська область – 102 випадки;Київська область – 70 випадків;Кіровоградська область – 24 випадки;Луганська область – 114 випадків;Львівська область – 183 випадки;Миколаївська область – 36 випадків;Одеська область – 139 випадків;Полтавська область – 96 випадків;Рівненська область – 40 випадків;Сумська область – 53 випадки;Тернопільська область – 107 випадків;Харківська область – 224 випадки;Херсонська область – 103 випадки;Хмельницька область – 62 випадки;Черкаська область – 77 випадків;Чернівецька область – 148 випадків;Чернігівська область – 78 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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