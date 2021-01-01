В Україні за добу – майже 2500 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:55
За добу 01 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 179, медпрацівників – 36).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 2 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 787 осіб;
◾️ летальних випадків – 44;
◾️ одужало – 889 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 522 особи,
◾️ методом ІФА – 7 954 особи,
◾️ експрес-тестами – 22 239 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 290 848 осіб;
◾️ одужало – 2 209 754 особи;
◾️ летальних випадків – 53 877;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 309 випадків;
Вінницька область – 86 випадків;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 117 випадків;
Донецька область – 100 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 24 випадки;
Луганська область – 114 випадків;
Львівська область – 183 випадки;
Миколаївська область – 36 випадків;
Одеська область – 139 випадків;
Полтавська область – 96 випадків;
Рівненська область – 40 випадків;
Сумська область – 53 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 224 випадки;
Херсонська область – 103 випадки;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 77 випадків;
Чернівецька область – 148 випадків;
Чернігівська область – 78 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 2 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 787 осіб;
◾️ летальних випадків – 44;
◾️ одужало – 889 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 522 особи,
◾️ методом ІФА – 7 954 особи,
◾️ експрес-тестами – 22 239 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 290 848 осіб;
◾️ одужало – 2 209 754 особи;
◾️ летальних випадків – 53 877;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 309 випадків;
Вінницька область – 86 випадків;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 117 випадків;
Донецька область – 100 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 24 випадки;
Луганська область – 114 випадків;
Львівська область – 183 випадки;
Миколаївська область – 36 випадків;
Одеська область – 139 випадків;
Полтавська область – 96 випадків;
Рівненська область – 40 випадків;
Сумська область – 53 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 224 випадки;
Херсонська область – 103 випадки;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 77 випадків;
Чернівецька область – 148 випадків;
Чернігівська область – 78 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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