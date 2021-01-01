Показник росте: повідомили кількість хворих на коронавірус, виявлених в Україні за добу
Сьогодні, 09:10
За добу 2 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 171, серед медпрацівників – 40).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 3 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 826 осіб;
◾️ летальних випадків – 45;
◾️ одужало – 1 112 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 538 осіб,
◾️ методом ІФА – 7 305 осіб,
◾️ експрес-тестами – 21 532 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 293 541 особа;
◾️ одужало – 2 210 866 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 922;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 321 випадок;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 52 випадки;
Дніпропетровська область – 191 випадок;
Донецька область – 157 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 30 випадків;
Запорізька область – 117 випадків;
Івано-Франківська область – 85 випадків;
Київська область – 115 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 90 випадків;
Львівська область – 213 випадків;
Миколаївська область – 42 випадки;
Одеська область – 236 випадків;
Полтавська область – 28 випадків;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 71 випадок;
Тернопільська область – 71 випадок;
Харківська область – 231 випадок;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 104 випадки;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернівецька область – 164 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 3 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 826 осіб;
◾️ летальних випадків – 45;
◾️ одужало – 1 112 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 23 538 осіб,
◾️ методом ІФА – 7 305 осіб,
◾️ експрес-тестами – 21 532 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 293 541 особа;
◾️ одужало – 2 210 866 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 922;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 321 випадок;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 52 випадки;
Дніпропетровська область – 191 випадок;
Донецька область – 157 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 30 випадків;
Запорізька область – 117 випадків;
Івано-Франківська область – 85 випадків;
Київська область – 115 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 90 випадків;
Львівська область – 213 випадків;
Миколаївська область – 42 випадки;
Одеська область – 236 випадків;
Полтавська область – 28 випадків;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 71 випадок;
Тернопільська область – 71 випадок;
Харківська область – 231 випадок;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 104 випадки;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернівецька область – 164 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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