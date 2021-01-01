Показник росте: повідомили кількість хворих на коронавірус, виявлених в Україні за добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 3 вересня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 826 осіб;

◾️ летальних випадків – 45;

◾️ одужало – 1 112 осіб.



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 23 538 осіб,

◾️ методом ІФА – 7 305 осіб,

◾️ експрес-тестами – 21 532 особи.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 293 541 особа;

◾️ одужало – 2 210 866 осіб;

◾️ летальних випадків – 53 922;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 055 523.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 117 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 115 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 90 випадків;

Львівська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 236 випадків;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 71 випадок;

Тернопільська область – 71 випадок;

Харківська область – 231 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 2 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 171, серед медпрацівників – 40).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 3 вересня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 826 осіб;◾️ летальних випадків – 45;◾️ одужало – 1 112 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 23 538 осіб,◾️ методом ІФА – 7 305 осіб,◾️ експрес-тестами – 21 532 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 293 541 особа;◾️ одужало – 2 210 866 осіб;◾️ летальних випадків – 53 922;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 055 523.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 321 випадок;Вінницька область – 54 випадки;Волинська область – 52 випадки;Дніпропетровська область – 191 випадок;Донецька область – 157 випадків;Житомирська область – 67 випадків;Закарпатська область – 30 випадків;Запорізька область – 117 випадків;Івано-Франківська область – 85 випадків;Київська область – 115 випадків;Кіровоградська область – 9 випадків;Луганська область – 90 випадків;Львівська область – 213 випадків;Миколаївська область – 42 випадки;Одеська область – 236 випадків;Полтавська область – 28 випадків;Рівненська область – 53 випадки;Сумська область – 71 випадок;Тернопільська область – 71 випадок;Харківська область – 231 випадок;Херсонська область – 90 випадків;Хмельницька область – 104 випадки;Черкаська область – 50 випадків;Чернівецька область – 164 випадки;Чернігівська область – 52 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію