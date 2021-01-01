Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 12 вересня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 1 257 осіб;

◾️ летальних випадків – 22;

◾️ одужало – 499 осіб.



За добу протестували:



◾️ методом ПЛР – 18 887 осіб,

◾️ методом ІФА – 3 099 осіб,

◾️ експрес-тестами – 16 716 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 316 619 осіб;

◾️ одужало – 2 221 110 осіб;

◾️ летальних випадків – 54 342;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 193 випадки;

Вінницька область – 55 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 172 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 114 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 67 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 48 випадків;

Одеська область – 172 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 56 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 173 випадки;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 135 випадків;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 189 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 11 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 236, серед медпрацівників – 35).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 12 вересня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 257 осіб;◾️ летальних випадків – 22;◾️ одужало – 499 осіб.За добу протестували:◾️ методом ПЛР – 18 887 осіб,◾️ методом ІФА – 3 099 осіб,◾️ експрес-тестами – 16 716 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 316 619 осіб;◾️ одужало – 2 221 110 осіб;◾️ летальних випадків – 54 342;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 193 випадки;Вінницька область – 55 випадків;Волинська область – 45 випадків;Дніпропетровська область – 172 випадки;Донецька область – 57 випадків;Житомирська область – 114 випадків;Закарпатська область – 15 випадків;Запорізька область – 40 випадків;Івано-Франківська область – 71 випадок;Київська область – 67 випадків;Кіровоградська область – 15 випадків;Луганська область – 27 випадків;Львівська область – 117 випадків;Миколаївська область – 48 випадків;Одеська область – 172 випадки;Полтавська область – 17 випадків;Рівненська область – 56 випадків;Сумська область – 67 випадків;Тернопільська область – 173 випадки;Харківська область – 182 випадки;Херсонська область – 94 випадки;Хмельницька область – 135 випадків;Черкаська область – 50 випадків;Чернівецька область – 189 випадків;Чернігівська область – 25 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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