Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:09
За добу 11 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 236, серед медпрацівників – 35).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 12 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 257 осіб;
◾️ летальних випадків – 22;
◾️ одужало – 499 осіб.
За добу протестували:
◾️ методом ПЛР – 18 887 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 099 осіб,
◾️ експрес-тестами – 16 716 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 316 619 осіб;
◾️ одужало – 2 221 110 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 342;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 193 випадки;
Вінницька область – 55 випадків;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 172 випадки;
Донецька область – 57 випадків;
Житомирська область – 114 випадків;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 40 випадків;
Івано-Франківська область – 71 випадок;
Київська область – 67 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 117 випадків;
Миколаївська область – 48 випадків;
Одеська область – 172 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 56 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 173 випадки;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 135 випадків;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернівецька область – 189 випадків;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 12 вересня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 257 осіб;
◾️ летальних випадків – 22;
◾️ одужало – 499 осіб.
За добу протестували:
◾️ методом ПЛР – 18 887 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 099 осіб,
◾️ експрес-тестами – 16 716 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 316 619 осіб;
◾️ одужало – 2 221 110 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 342;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 193 випадки;
Вінницька область – 55 випадків;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 172 випадки;
Донецька область – 57 випадків;
Житомирська область – 114 випадків;
Закарпатська область – 15 випадків;
Запорізька область – 40 випадків;
Івано-Франківська область – 71 випадок;
Київська область – 67 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 117 випадків;
Миколаївська область – 48 випадків;
Одеська область – 172 випадки;
Полтавська область – 17 випадків;
Рівненська область – 56 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 173 випадки;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 135 випадків;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернівецька область – 189 випадків;
Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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