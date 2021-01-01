Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу
Сьогодні, 10:32
За минулу добу на Волині зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серез загальної кількості хворобу виявили у таких громадах:
Луцький район – 15 хворих:
-Луцька ТГ – 11 хворих
-Городищенська ТГ – 1 хворий
-Підгайцівська ТГ – 1 хворий
-Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
-Локачинська ТГ – 2 хворих
-Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 5 хворих:
-Маневицька ТГ – 4 хворих
-Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 22 хворих:
-Ковельська ТГ – 12 хворих
-Люблинецька ТГ – 2 хворих
-Турійська ТГ – 8 хворих
Усього станом на 12 вересня в області зареєстрували 63 268 випадків.
Одужало – 61 295 осіб (за останню добу – 1).
Летальні випадки – 1212 (за останню добу - 0).
Методом ПЛР всього обстежили 277 382 особи, за останню добу – 173 особи.
За добу 11 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1205 щеплень. Першою дозою щепили 60 осіб та другою дозою – 575 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 103 667 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 84 006 людей. Загалом проведено 187 673 щеплення.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Серез загальної кількості хворобу виявили у таких громадах:
Луцький район – 15 хворих:
-Луцька ТГ – 11 хворих
-Городищенська ТГ – 1 хворий
-Підгайцівська ТГ – 1 хворий
-Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
-Локачинська ТГ – 2 хворих
-Нововолинська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 5 хворих:
-Маневицька ТГ – 4 хворих
-Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 22 хворих:
-Ковельська ТГ – 12 хворих
-Люблинецька ТГ – 2 хворих
-Турійська ТГ – 8 хворих
Усього станом на 12 вересня в області зареєстрували 63 268 випадків.
Одужало – 61 295 осіб (за останню добу – 1).
Летальні випадки – 1212 (за останню добу - 0).
Методом ПЛР всього обстежили 277 382 особи, за останню добу – 173 особи.
За добу 11 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1205 щеплень. Першою дозою щепили 60 осіб та другою дозою – 575 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 103 667 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 84 006 людей. Загалом проведено 187 673 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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