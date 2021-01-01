Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу

За минулу добу на Волині зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Серез загальної кількості хворобу виявили у таких громадах:Луцький район – 15 хворих:-Луцька ТГ – 11 хворих-Городищенська ТГ – 1 хворий-Підгайцівська ТГ – 1 хворий-Торчинська ТГ – 2 хворихВолодимир-Волинський район – 3 хворих:-Локачинська ТГ – 2 хворих-Нововолинська ТГ – 1 хворийКамінь-Каширський район – 5 хворих:-Маневицька ТГ – 4 хворих-Прилісненська ТГ – 1 хворийКовельський район – 22 хворих:-Ковельська ТГ – 12 хворих-Люблинецька ТГ – 2 хворих-Турійська ТГ – 8 хворихУсього станом на 12 вересня в області зареєстрували 63 268 випадків.Одужало – 61 295 осіб (за останню добу – 1).Летальні випадки – 1212 (за останню добу - 0).Методом ПЛР всього обстежили 277 382 особи, за останню добу – 173 особи.За добу 11 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1205 щеплень. Першою дозою щепили 60 осіб та другою дозою – 575 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 103 667 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 84 006 людей. Загалом проведено 187 673 щеплення.