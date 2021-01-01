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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу

Коронавірус на Волині: де і скільки випадків недуги виявили за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Серез загальної кількості хворобу виявили у таких громадах:

Луцький район – 15 хворих:

-Луцька ТГ – 11 хворих

-Городищенська ТГ – 1 хворий

-Підгайцівська ТГ – 1 хворий

-Торчинська ТГ – 2 хворих

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

-Локачинська ТГ – 2 хворих

-Нововолинська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 5 хворих:

-Маневицька ТГ – 4 хворих

-Прилісненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 22 хворих:

-Ковельська ТГ – 12 хворих

-Люблинецька ТГ – 2 хворих

-Турійська ТГ – 8 хворих

Усього станом на 12 вересня в області зареєстрували 63 268 випадків.

Одужало – 61 295 осіб (за останню добу – 1).

Летальні випадки – 1212 (за останню добу - 0).

Методом ПЛР всього обстежили 277 382 особи, за останню добу – 173 особи.

За добу 11 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1205 щеплень. Першою дозою щепили 60 осіб та другою дозою – 575 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 103 667 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 84 006 людей. Загалом проведено 187 673 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика
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