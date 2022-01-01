вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Новий рекорд: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Новий рекорд: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 27 січня в Україні:

◾️ зафіксували 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 5 341, серед медпрацівників – 808);
◾️ 81 098 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 28 січня.

В Україні другий день поспіль - рекордна кількість інфікованих, днем раніше виявили 32 393 випадки зараження.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 3 342 особи;
◾️ летальних випадків – 144;
◾️ одужали – 6 142 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 3 980 610 осіб;
◾️ одужали – 3 608 094 особи;
◾️ летальних випадків – 99 882;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 848 132.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом провели 30 166 832 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2384;
Вінницька область – 1505;
Волинська область – 682;
Дніпропетровська область – 1523;
Донецька область – 1383;
Житомирська область – 1988;
Закарпатська область – 889;
Запорізька область – 644;
Івано-Франківська область – 2807;
Київська область – 1188;
Кіровоградська область – 181;
Луганська область – 557;
Львівська область – 2793;
Миколаївська область – 598;
Одеська область – 2406;
Полтавська область – 1044;
Рівненська область – 1732;
Сумська область – 1689;
Тернопільська область – 1622;
Харківська область – 1317;
Херсонська область – 784;
Хмельницька область – 1865;
Черкаська область – 841;
Чернівецька область – 1088;
Чернігівська область – 898.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії
27 січень, 09:14
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
25 січень, 08:57
Помітний спад після вихідних: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
24 січень, 09:03
Ковід на Волині за добу: де і скільки нових заражених виявили
23 січень, 10:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 28 січня
Сьогодні, 09:20
Новий рекорд: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:12
Навесні доведеться платити більше: оприлюднено лютневий тариф на газ для лучан
Сьогодні, 08:24
Волинським шахтарям направили гроші на погашення боргів із заробітної плати
Сьогодні, 07:02
Схожі новини
Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:27
Коронавірус на Волині: за останню добу – 544 нових випадки, одна людина померла Коронавірус на Волині: за останню добу – 544 нових випадки, одна людина померла
27 січень, 09:28
В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії
27 січень, 09:14
Понад 500 хворих та 7 летальних випадків: коронавірус на Волині Понад 500 хворих та 7 летальних випадків: коронавірус на Волині
26 січень, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів незаконно провезти деревину: на Волині чоловік намагався підкупити поліцейського 1000 гривень
Сьогодні, 10:03
 0
Двоє зловмисниць, мати і дочка, пограбували 65-річну лучанку. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
На Волині горіла хата-пустка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
 0
Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині
Сьогодні, 09:27
 0
Курс валют у Луцьку на 28 січня
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8