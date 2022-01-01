Новий рекорд: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:12
За добу 27 січня в Україні:
◾️ зафіксували 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 5 341, серед медпрацівників – 808);
◾️ 81 098 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 28 січня.
В Україні другий день поспіль - рекордна кількість інфікованих, днем раніше виявили 32 393 випадки зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 342 особи;
◾️ летальних випадків – 144;
◾️ одужали – 6 142 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 980 610 осіб;
◾️ одужали – 3 608 094 особи;
◾️ летальних випадків – 99 882;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 848 132.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом провели 30 166 832 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2384;
Вінницька область – 1505;
Волинська область – 682;
Дніпропетровська область – 1523;
Донецька область – 1383;
Житомирська область – 1988;
Закарпатська область – 889;
Запорізька область – 644;
Івано-Франківська область – 2807;
Київська область – 1188;
Кіровоградська область – 181;
Луганська область – 557;
Львівська область – 2793;
Миколаївська область – 598;
Одеська область – 2406;
Полтавська область – 1044;
Рівненська область – 1732;
Сумська область – 1689;
Тернопільська область – 1622;
Харківська область – 1317;
Херсонська область – 784;
Хмельницька область – 1865;
Черкаська область – 841;
Чернівецька область – 1088;
Чернігівська область – 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 5 341, серед медпрацівників – 808);
◾️ 81 098 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 28 січня.
В Україні другий день поспіль - рекордна кількість інфікованих, днем раніше виявили 32 393 випадки зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 342 особи;
◾️ летальних випадків – 144;
◾️ одужали – 6 142 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 980 610 осіб;
◾️ одужали – 3 608 094 особи;
◾️ летальних випадків – 99 882;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 848 132.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом провели 30 166 832 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2384;
Вінницька область – 1505;
Волинська область – 682;
Дніпропетровська область – 1523;
Донецька область – 1383;
Житомирська область – 1988;
Закарпатська область – 889;
Запорізька область – 644;
Івано-Франківська область – 2807;
Київська область – 1188;
Кіровоградська область – 181;
Луганська область – 557;
Львівська область – 2793;
Миколаївська область – 598;
Одеська область – 2406;
Полтавська область – 1044;
Рівненська область – 1732;
Сумська область – 1689;
Тернопільська область – 1622;
Харківська область – 1317;
Херсонська область – 784;
Хмельницька область – 1865;
Черкаська область – 841;
Чернівецька область – 1088;
Чернігівська область – 898.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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