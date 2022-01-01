Новий рекорд: оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 27 січня в Україні:◾️ зафіксували 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 5 341, серед медпрацівників – 808);◾️ 81 098 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 28 січня.В Україні другий день поспіль - рекордна кількість інфікованих, днем раніше виявили 32 393 випадки зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 342 особи;◾️ летальних випадків – 144;◾️ одужали – 6 142 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 980 610 осіб;◾️ одужали – 3 608 094 особи;◾️ летальних випадків – 99 882;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 848 132.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом провели 30 166 832 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2384;Вінницька область – 1505;Волинська область – 682;Дніпропетровська область – 1523;Донецька область – 1383;Житомирська область – 1988;Закарпатська область – 889;Запорізька область – 644;Івано-Франківська область – 2807;Київська область – 1188;Кіровоградська область – 181;Луганська область – 557;Львівська область – 2793;Миколаївська область – 598;Одеська область – 2406;Полтавська область – 1044;Рівненська область – 1732;Сумська область – 1689;Тернопільська область – 1622;Харківська область – 1317;Херсонська область – 784;Хмельницька область – 1865;Черкаська область – 841;Чернівецька область – 1088;Чернігівська область – 898.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.