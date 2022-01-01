Традиційний спад після вихідних: статистика коронавірусу в Україні за добу

За добу 20 лютого в Україні:◾️ зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 254, серед медпрацівників – 151);◾️ 17 172 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 21 лютого.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 886 осіб;◾️ летальних випадків – 127;◾️ одужало – 13 904 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 4 734 333 особи;◾️ одужало – 3 952 363 особи;◾️ летальних випадків – 104 645;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 390 438.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом провели 31 497 378 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2297;Вінницька область – 140;Волинська область – 443;Дніпропетровська область – 1353;Донецька область – 593;Житомирська область – 480;Закарпатська область – 137;Запорізька область – 564;Івано-Франківська область – 126;Київська область – 484;Кіровоградська область – 313;Луганська область – 188;Львівська область – 290;Миколаївська область – 1099;Одеська область – 1011;Полтавська область – 502;Рівненська область – 251;Сумська область – 251;Тернопільська область – 156;Харківська область – 911;Херсонська область – 582;Хмельницька область – 203;Черкаська область – 633;Чернівецька область – 184;Чернігівська область – 368.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.