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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Традиційний спад після вихідних: статистика коронавірусу в Україні за добу

Традиційний спад після вихідних: статистика коронавірусу в Україні за добу
За добу 20 лютого в Україні:

◾️ зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 254, серед медпрацівників – 151);
◾️ 17 172 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 21 лютого.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 886 осіб;
◾️ летальних випадків – 127;
◾️ одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 4 734 333 особи;
◾️ одужало – 3 952 363 особи;
◾️ летальних випадків – 104 645;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом провели 31 497 378 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2297;
Вінницька область – 140;
Волинська область – 443;
Дніпропетровська область – 1353;
Донецька область – 593;
Житомирська область – 480;
Закарпатська область – 137;
Запорізька область – 564;
Івано-Франківська область – 126;
Київська область – 484;
Кіровоградська область – 313;
Луганська область – 188;
Львівська область – 290;
Миколаївська область – 1099;
Одеська область – 1011;
Полтавська область – 502;
Рівненська область – 251;
Сумська область – 251;
Тернопільська область – 156;
Харківська область – 911;
Херсонська область – 582;
Хмельницька область – 203;
Черкаська область – 633;
Чернівецька область – 184;
Чернігівська область – 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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