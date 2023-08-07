Увечері на Волині будуть застосовані графіки відключення світла для юридичних споживачів





Про це



"ГОП стосуються тільки юридичних споживачів. Їхня мета – стабілізація енергосистеми України. Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання усіх вимог.

Графіки обмеження споживання електричної потужності застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.



У "Волиньобленерго" закликають ощадливо споживати електроенергію.



"Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, ви допомагаєте збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 18:00 до 22:00", - наголошують енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 квітня, з 18:00 до 22:00, на виконання розпорядження головного диспетчера НЕК «Укренерго», на Волині будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі трьох черг.Про це повідомили у «Волиньобленерго»."ГОП стосуються тільки юридичних споживачів. Їхня мета – стабілізація енергосистеми України. Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання усіх вимог.застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.У "Волиньобленерго" закликають ощадливо споживати електроенергію."Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, ви допомагаєте збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 18:00 до 22:00", - наголошують енергетики.

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