Увечері на Волині будуть застосовані графіки відключення світла для юридичних споживачів
Сьогодні, 13:30
Сьогодні, 18 квітня, з 18:00 до 22:00, на виконання розпорядження головного диспетчера НЕК «Укренерго», на Волині будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі трьох черг.
Про це повідомили у «Волиньобленерго».
"ГОП стосуються тільки юридичних споживачів. Їхня мета – стабілізація енергосистеми України. Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання усіх вимог.
Графіки обмеження споживання електричної потужності застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.
У "Волиньобленерго" закликають ощадливо споживати електроенергію.
"Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, ви допомагаєте збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 18:00 до 22:00", - наголошують енергетики.
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Про це повідомили у «Волиньобленерго».
"ГОП стосуються тільки юридичних споживачів. Їхня мета – стабілізація енергосистеми України. Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання усіх вимог.
Графіки обмеження споживання електричної потужності застосовують у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності", - йдеться в повідомленні.
У "Волиньобленерго" закликають ощадливо споживати електроенергію.
"Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, ви допомагаєте збалансувати енергосистему. Не вмикайте потужні енергоприлади з 18:00 до 22:00", - наголошують енергетики.
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