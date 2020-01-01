Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу





Про це



Так, недугу виявили у:

м. Луцьк – 75,

м. Нововолинськ – 6,

Горохівський район – 6,

Іваничівський район – 4,

Камінь-Каширський район – 6,

Ківерцівський район –4,

Ковельський район –9,

Локачинський район – 10,

Любомльський район – 6,

Любешівський район – 3,

Луцький район – 34,

Маневицький район – 11,

Рожищенський район – 9,

Старовижівський район – 3,

Шацький район – 6.



Усього станом на 7 грудня в області зареєстрували 26 211 випадків.



Одужали – 18 891 (за останню добу - 134).



Летальні випадки – 455 (за останню добу – 1, м.Луцьк).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 50 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 192 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Так, недугу виявили у:м. Луцьк – 75,м. Нововолинськ – 6,Горохівський район – 6,Іваничівський район – 4,Камінь-Каширський район – 6,Ківерцівський район –4,Ковельський район –9,Локачинський район – 10,Любомльський район – 6,Любешівський район – 3,Луцький район – 34,Маневицький район – 11,Рожищенський район – 9,Старовижівський район – 3,Шацький район – 6.Усього станом на 7 грудня в області зареєстрували 26 211 випадків.Одужали – 18 891 (за останню добу - 134).Летальні випадки – 455 (за останню добу – 1, м.Луцьк).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 50 осіб.

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