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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 192 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Так, недугу виявили у:
м. Луцьк – 75,
м. Нововолинськ – 6,
Горохівський район – 6,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 6,
Ківерцівський район –4,
Ковельський район –9,
Локачинський район – 10,
Любомльський район – 6,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 34,
Маневицький район – 11,
Рожищенський район – 9,
Старовижівський район – 3,
Шацький район – 6.

Усього станом на 7 грудня в області зареєстрували 26 211 випадків.

Одужали – 18 891 (за останню добу - 134).

Летальні випадки – 455 (за останню добу – 1, м.Луцьк).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 50 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика
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