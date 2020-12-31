Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останній день 2020-го

Станом на 1 січня 2021 року в Україні загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції інфікувалося 1 064 479 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 9 432.Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві – 885. Загалом кількість хворих на коронавірус у столиці зросла до 112 356.На жаль, за минулу добу в Україні померли 147 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Станом на 1 січня 2021 року зафіксували 18 680 летальних випадків серед інфікованих українців.За 31 грудня 10 016 пацієнтів одужали. Загальна кількість людей, які побороли COVID-19, сягнула 720 тисяч.Станом на 1 січня в Україні зафіксували 325 790 активних випадків COVID-19.