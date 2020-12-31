Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останній день 2020-го
Сьогодні, 10:23
Станом на 1 січня 2021 року в Україні загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції інфікувалося 1 064 479 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 9 432.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві – 885. Загалом кількість хворих на коронавірус у столиці зросла до 112 356.
На жаль, за минулу добу в Україні померли 147 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Станом на 1 січня 2021 року зафіксували 18 680 летальних випадків серед інфікованих українців.
За 31 грудня 10 016 пацієнтів одужали. Загальна кількість людей, які побороли COVID-19, сягнула 720 тисяч.
Станом на 1 січня в Україні зафіксували 325 790 активних випадків COVID-19.
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Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві – 885. Загалом кількість хворих на коронавірус у столиці зросла до 112 356.
На жаль, за минулу добу в Україні померли 147 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Станом на 1 січня 2021 року зафіксували 18 680 летальних випадків серед інфікованих українців.
За 31 грудня 10 016 пацієнтів одужали. Загальна кількість людей, які побороли COVID-19, сягнула 720 тисяч.
Станом на 1 січня в Україні зафіксували 325 790 активних випадків COVID-19.
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