вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останній день 2020-го

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останній день 2020-го
Станом на 1 січня 2021 року в Україні загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції інфікувалося 1 064 479 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 9 432.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусної інфекції, створеної Апаратом РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві – 885. Загалом кількість хворих на коронавірус у столиці зросла до 112 356.

На жаль, за минулу добу в Україні померли 147 людей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Станом на 1 січня 2021 року зафіксували 18 680 летальних випадків серед інфікованих українців.

За 31 грудня 10 016 пацієнтів одужали. Загальна кількість людей, які побороли COVID-19, сягнула 720 тисяч.

Станом на 1 січня в Україні зафіксували 325 790 активних випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: статистика, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
281 хворий та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу
31 грудень, 2020, 11:40
В Україні за добу підтвердили 9 699 нових випадків коронавірусу
31 грудень, 2020, 08:47
В Україні за минулу добу – майже 8000 випадків коронавірусу
30 грудень, 2020, 08:28
За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
29 грудень, 2020, 12:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Від сьогодні в Україні зросла мінімальна зарплата
Сьогодні, 11:00
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останній день 2020-го
Сьогодні, 10:23
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 09:45
Похмільний синдром: як пережити ранок після алкогольного застілля
Сьогодні, 09:15
На період свят волинські рятувальники посилено нестимуть службу
Сьогодні, 08:24
Схожі новини
281 хворий та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу 281 хворий та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за минулу добу
31 грудень, 2020, 11:40
В Україні за добу підтвердили 9 699 нових випадків коронавірусу В Україні за добу підтвердили 9 699 нових випадків коронавірусу
31 грудень, 2020, 08:47
Три смерті і більше сотні нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Три смерті і більше сотні нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
30 грудень, 2020, 11:06
В Україні за минулу добу – майже 8000 випадків коронавірусу В Україні за минулу добу – майже 8000 випадків коронавірусу
30 грудень, 2020, 08:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від сьогодні в Україні зросла мінімальна зарплата
Сьогодні, 11:00
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останній день 2020-го
Сьогодні, 10:23
 0
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 09:45
 0
Похмільний синдром: як пережити ранок після алкогольного застілля
Сьогодні, 09:15
 0
На період свят волинські рятувальники посилено нестимуть службу
Сьогодні, 08:24
 0
Медіа
відео
1/8