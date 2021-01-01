Ковідна статистика: повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за добу

7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 12 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 12 квітня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, днем раніше виявили понад 12 тисяч інфікованих COVID-19.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 770 осіб;летальних випадків – 287;одужало – 5 355 осіб;здійснили тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 861 105 осіб;одужало – 1 416 215 осіб;летальних випадків – 37 301;провели ПЛР-тестувань – 8 677 716.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.Вакцинація в Україні:1 216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні.378 266 людей щепили від початку вакцинальної кампанії.Щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.