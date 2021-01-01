В Україні за добу виявили 3 620 нових хворих на коронавірус





Очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у



Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб. На жаль, 133 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужала – 7 921 особа.



За добу здійснено 38 911 тестувань (методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).



За весь час пандемії в Україні

• захворіло – 2 153 864 особи;

• одужало – 1 857 724 особи;

• летальних випадків – 48 075;

• проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.



Ситуація з вакцинацією

За минулу добу, 15 травня, в Україні 6 164 людини щеплено проти COVID-19.



939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.



Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

• м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;

• Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;

• Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;

• Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;

• Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;

• Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;

• Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;

• Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;

• Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;

• Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;

• Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;

• Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;

• Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;

• Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;

• Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;

• Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;

• Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;

• Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;

• Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;

• Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;

• Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;

• Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;

• Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;

• Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;

• Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу, 15 травня, підтвердили 3 620 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.Очільник МОЗна своїй сторінці у Facebook зазначив, що серед нових хворих – 172 дитини та 60 медпрацівників.Також за минулу добу госпіталізовано 2 208 осіб. На жаль, 133 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужала – 7 921 особа.За добу здійснено 38 911 тестувань (методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674).• захворіло – 2 153 864 особи;• одужало – 1 857 724 особи;• летальних випадків – 48 075;• проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.За минулу добу, 15 травня, в Україні 6 164 людини щеплено проти COVID-19.939 238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 939 236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 17 086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 142 мобільними бригадами з імунізації та 308 пунктами щеплення. Станом на 15 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556 117 людей.• м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;• Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;• Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;• Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;• Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;• Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;• Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;• Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;• Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;• Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;• Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;• Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень;• Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;• Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;• Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;• Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;• Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;• Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;• Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;• Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;• Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;• Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;• Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;• Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;• Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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