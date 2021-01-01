Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За 15 червня 2021 року в Україні зафіксували 1045 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 16 червня.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.Також за минулу добу:- госпіталізували – 699 осіб;- летальних випадків – 78;- одужало – 4 802 особи;За добу протестовано:- методом ПЛР – 28 321 особу,- методом ІФА – 9 718 осіб,- експрес-тестами – 20 814 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 226 037 особи;одужало – 2 140 978 осіб;летальних випадків – 51 847;проведено ПЛР-тестувань – 10 576 820.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 256 випадків;Вінницька область – 18 випадків;Волинська область – 28 випадків;Дніпропетровська область – 55 випадків;Донецька область – 47 випадків;Житомирська область – 12 випадків;Закарпатська область – 22 випадки;Запорізька область – 52 випадки;Івано-Франківська область – 10 випадків;Київська область – 75 випадків;Кіровоградська область – 13 випадків;Луганська область – 23 випадки;Львівська область – 14 випадки;Миколаївська область – 46 випадків;Одеська область – 36 випадків;Полтавська область – 32 випадки;Рівненська область – 27 випадків;Сумська область – 31 випадок;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 64 випадки;Херсонська область –53 випадки;Хмельницька область – 50 випадків;Черкаська область – 42 випадки;Чернівецька область – 22 випадки;Чернігівська область – 11 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.