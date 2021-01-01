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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу виявили лише три нових випадки зараження COVID-19

На Волині за добу виявили лише три нових випадки зараження COVID-19
За 5 липня 2021 року на Волині зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 0, серед медпрацівників – 1).

Також за добу:

одужало (осіб) – 5,
летальних випадків (осіб) – 0.

здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 387,
методом ІФА (осіб) – 169,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 420.
Діючі активні випадки на сьогодні — 348, що становить 33,8 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

захворіло (осіб) – 62 190 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
одужало ( осіб) – 60 645 (з них дітей –3204 та медичних працівників –3569),
летальних випадків (осіб) –1 197 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 256614,
методом ІФА (осіб) –173 690.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 1 хворий: (Луцька ТГ).

Володимир-Волинський район – 1 хворий: (Володимир-Волинська ТГ).

Ковельський район – 1 хворий (Головненська ТГ).

Проти COVID-19 за добу 5 липня 2021 року прове 126ди2 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 45017 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18229 осіб. Загалом провели 63246 щеплень.

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Теги: коронавірус, статистика
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