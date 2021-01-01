На Волині за добу виявили лише три нових випадки зараження COVID-19

За 5 липня 2021 року на Волині зареєстрували 3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 0, серед медпрацівників – 1).Також за добу:одужало (осіб) – 5,летальних випадків (осіб) – 0.здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 387,методом ІФА (осіб) – 169,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 420.Діючі активні випадки на сьогодні — 348, що становить 33,8 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 190 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),одужало ( осіб) – 60 645 (з них дітей –3204 та медичних працівників –3569),летальних випадків (осіб) –1 197 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 256614,методом ІФА (осіб) –173 690.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 1 хворий: (Луцька ТГ).Володимир-Волинський район – 1 хворий: (Володимир-Волинська ТГ).Ковельський район – 1 хворий (Головненська ТГ).Проти COVID-19 за добу 5 липня 2021 року прове 126ди2 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 45017 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18229 осіб. Загалом провели 63246 щеплень.